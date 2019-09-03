تكنولوجيا: سامسونج تتيح الآن التسجيل لشراء هاتف Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج فتح باب التسجيل المسبق لشراء هاتف Galaxy Fold في سوق الولايات المتحدة، مع توقعات ببدء شحن الهاتف للمستخدمين لاحقاً هذا الشهر.

يمكن للمستخدمين الآن التسجيل لشراء هاتف Galaxy Fold في الولايات المتحدة، إلا أن سامسونج لن تتيح الحجز المسبق للهاتف في الوقت الحالي، لذا لن يقوم المستخدمين بدفع أي مبلغ قبل أن يتوفر الهاتف بالفعل للشراء.

من جانب أخر لم توضح سامسونج موعد لتلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف، أيضاً لم يظهر أي إشعار أو صفحة على موقع سامسونج الرسمي لبدء حجز هاتف Galaxy Fold.

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يذكر أن بعض الشركات التي بدأت سابقاً في تلقي طلبات الحجز المسبق، قامت خلال الفترة الماضية بإلغاء تلقي الطلبات ومن بينها AT&T و Best Buy، وذلك نظراً لتأجيل إطلاق الهاتف المتكرر، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مع إنتهاء سامسونج من إعادة تصميم الوحدات وإجراء التعديلات، فإن العملاق الكوري ستسير بخطى ثابتة نحو إطلاق الهاتف إلى الأسواق والمستخدمين.

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