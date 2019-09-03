هيئة الإتصالات الصينية تكشف عن صور ومواصفات الهاتف Vivo NEX 3 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يصل الهاتف Vivo NEX 3 في وقت لاحق من هذا الشهر، وبينما ننتظر أن تكشف لنا شركة Vivo عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، فقد تم رصد هيئة الإتصالات الصينية TENAA تصادق على الهاتف مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية الكاملة.

الهاتف يبدو مماثلا لما كنا نتوقعه، والمعلومات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية تؤكد غالبية الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية مثل قدوم الهاتف مع المعالج +Snapdragon 855، ومع كاميرا بدقة 64 ميغابكسل، ومع ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية.

سيكون من الممكن أيضًا الحصول على الهاتف Vivo NEX 3 مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية غير القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مما يوحي بأن هذا الهاتف سيضم أيضًا كاميرا مُقربة وكاميرا واسعة الزاوية.

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البطارية في الهاتف Vivo NEX 3 ستمتاز بسعة 4500mAh، وستدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في وقت سابق من هذا العام لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Vivo NEX 3 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.89 إنش تمتاز بإنحناء كبير على مستوى الطرفين مما يفسر لماذا يُطلق عليها إسم الشلال.

الهاتف Vivo NEX 3 سيمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 76.1 × 9.4 ملمتر وبوزن يصل إلى 218 جرام. وإذا كان لنا أن نُخمن بناءً على ما نعرفه سابقًا عن الطريقة التي تُسعر بها شركة Vivo هواتفها الذكية، فنحن نعتقد بأن النسخة الأغلى من الهاتف Vivo NEX 3 ستُكلف 700 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 5G من هذا الهاتف 70 دولارًا إضافية.