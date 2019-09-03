تأكيد قدوم تلفاز OnePlus TV مع 8 مكبرات للصوت مع إخراج إجمالي بقوة 50W

فاطمة أيت طالب - دبي - تلفاز OnePlus الأول على الإطلاق سيصل في وقت لاحق من هذا الشهر مع شاشة QLED بحجم 55 إنش وبدقة 4K HDR، كما أنه سيحصل على ثلاث سنوات على الأقل من التحديثات. ويُشاع بأن هذا التلفاز سيضم المعالج MediaTek MT5670، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB. والآن بفضل الصفحة الخاصة بهذا التلفاز على متجر أمازون، فقد أصبحنا نعرف المزيد عن تلفاز OnePlus القادم.

تؤكد الصفحة على موقع أمازون أن تلفاز OnePlus القادم سيضم 8 مكبرات للصوت مع إخراج إجمالي يبلغ 50 واط، مما سيؤدي إلى توفير صوت رائع لملء غرفة المعيشة. وسيأتي هذا التلفاز كذلك مع Dolby Atmos و Dolby Vision لتحسين تجربة الإستماع والمشاهدة على حد سواء.





التلفاز OnePlus TV سيعمل كذلك بنظام Android TV مع ” واجهة مستخدم مُحسنة “. وإنطلاقًا مما سمعناه حتى الآن، فسوف يكون هذا التلفاز عبارة عن منتج قادر على منافسة منتجات الشركات الأخرى الأكثر رسوخًا في سوق التلفزيونات مثل سامسونج و LG و Sony، ولكنه سيكون أقل تكلفة بسبب شراكة OnePlus الإستراتيجية مع أمازون.

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من المتوقع أن يتم الكشف عن تلفاز OnePlus في اليوم 26 من شهر سبتمبر الجاري في حدث سيتم عقده بالهند حيث ستقوم الشركة أيضًا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro. عمومًا، نتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول هذه المنتجات في قادم الأيام.