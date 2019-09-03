كاميرا 108 ميغابكسل ستشق طريقها إلى أربعة هواتف من Xiaomi في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت شركة سامسونج عن مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية يمتاز بدقة 108 ميغابكسل يُدعى Samsung 108MP ISOCELL Bright HMX. ستكون Xiaomi أول شركة تستخدم هذا المستشعر في هواتفها الذكية، والكثير من الشائعات تشير إلى أننا سنرى هذا المستشعر لأول مرة في كاميرا الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 عندما يصل في شهر أكتوبر المقبل.

ومع ذلك، فقد إكتشف المطورون في منتدى XDA Developers أن الشركة الصينية تعمل في الواقع على أربعة هواتف ذكية مختلفة ستحتوي جميعها على كاميرا خلفية بدقة 108 ميغابكسل. هذه الهواتف الذكية الأربعة تحمل الأسماء الرمزية Tucana و Draco و Umi و CMI، وقد تم إكتشاف وجود هذه الهواتف أثناء تفكيك الشفرة المصدرية لتطبيق Mi Gallery الخاص بروم MIUI.

أضاف هذا التطبيق دعمًا لعرض صور 108 ميغابكسل بالدقة الكاملة، ولكن هذا مخصص لتلك الأجهزة الأربعة. ومن هنا تم التوصل إلى حقيقة أن جميع تلك الهواتف الأربعة ستستخدم المستشعر Samsung 108MP ISOCELL Bright HMX، وستكون قادرة على إلتقاط الصور بدقة 108 ميغابكسل إذا كنت لا تمانع الإنتقال إلى الوضع اليدوي وتفعيل ذلك. ونظرًا إلى أن المستشعر Samsung 108MP ISOCELL Bright HMX يدعم تقنية Tetracell، فهو سيقوم في غالب الأحيان بإلتقاط الصور من خلال دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير بحجم 1.6μm من أجل الحصول على صور واضحة جدًا بدقة 27 ميغابكسل.

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تجدر الإشارة إلى أن نفس المصدر كان قد أوضح لنا في الماضي أن شركة Xiaomi ستقوم بإطلاق هاتفين يتوفران على كاميرات أمامية منبثقة، إتضح أن ذلك كان صحيحًا بعدما تم إطلاق الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro. وبطبيعة الحال، مجرد القدرة على عرض صور 108 ميغابكسل في تطبيق معرض الصور ليس تأكيدًا واضحًا على أن أجهزة Xiaomi الأربعة ستضم الكاميرا Samsung 108MP ISOCELL Bright HMX، ولكن هذا المنطق منطقي.