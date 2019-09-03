شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الصينى يعثر على "مادة هلامية" على الجانب الأخر من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكشف المهمة القمرية الصينية Chang’e-4 الجانب البعيد من القمر منذ الهبوط هناك فى يناير الماضى، وقد حققت مؤخرا اكتشافًا غريبًا حير العلماء الذين يديرون المهمة، فوفقًا لاتصالات الحكومة الصينية، اكتشفت مركبة Yutu-2 "مادة تشبه الهلام" خلال اليوم القمرى 8، حيث أن اليوم القمرى يعادل 14 يومًا على الأرض.

وبحسب موقع metro البريطانى، قام الفريق الذى يقوم بتجربة المركبة بتعليق أنشطة القيادة أثناء محاولته اكتشاف ماهية المادة الغريبة، ووفقًا لما أورده موقع Space.com، فى المنشور الذى تصدره الحكومة الصينية إلى العثور على الهلام بعد التنقل عبر منطقة مليئة بالحفر المؤثرة.

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كانت البداية عندما قام فريق Yutu-2 بإيقاف تشغيل المركبة فى منتصف النهار لحمايته من إشعاع الشمس، وذلك عندما لاحظ أحد المهندسين حفرة صغيرة قريبة تحتوى على مواد بلون مختلف قليلاً عن سطح القمر المحيط، وعند استئناف المهمة، وجه العلماء المركبة إلى الحفرة واستخدموا مقياس الطيف المرئى والأشعة تحت الحمراء (VNIS) لتحليلها.

حيث يقوم نظام VNIS بالكشف عن المواد المتناثرة أو المنعكسة للكشف عن تركيبها، وحتى الآن، لم يقدم فريق Chang'e-4 أى تفسير إضافى للمادة بخلاف ما يطلق عليه "يشبه الهلام" بلون "غير عادي"، وسوف تستمر المهمة فى إجراء اختبارات علمية على كل من هذا الاكتشاف وعلى سطح القمر المحيط باستخدام أدوات مثل كاشف الإشعاع النيوترونى وكاشف الراديو منخفض التردد.