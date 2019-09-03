شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملهى ليلى يستأجر "روبوتات عاريات" لأداء بعض الرقصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يتم اتهام الروبوتات بسرقة وظائف البشر، لكن الراقصات فى النوادى الليلية لم يكن لديهن ما يدعو للقلق حتى الآن، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر على وشك أن يتغير، حيث ستبدأ روبوتات على مستوى عالى من التقنية فى الأسبوع المقبل فى الرقص بملهى SC-Club فى نانت، غرب فرنسا، وهم يؤدون رقصات مغرية لمدة شهر احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة للنادي.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد صمم الروبوتات الفنان البريطانى جايلز ووكر بأجسامها المعدنية مغطاة بأجزاء من العارضات البلاستيكية، وقال لوران روى مالك النادى لرويترز "بالنسبة لنا، إنها لعبة غموض تعتمد على الاستفادة بالروبوتات"، معترفًا بأنه كان قطاعًا غير مرجح لاستخدام الروبوتات فيه.

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وقال إن الروبوتات لن تحل محل الراقصين الحقيقيين فى النادي، الذين سيؤدون عروضهم أيضا، فيما دافعت إحدى الراقصات داخل النادى عن إمكانية احتلال الروبوتات مكانهن قائلة:" لن يأخذوا وظائفنا، لن يحلوا محلنا"، فيما لا تعد هذه هى المرة الأولى التى تنطلق فيها روبوتات الرقص العادى على المسرح.

حيث تم عرض الروبوتات لأول مرة فى نادى Sapphire Gentleman's Club خلال مؤتمر تكنولوجيا CES فى عام 2018، ولم يكن النادى جزءًا من برنامج CES الرسمى ، ولكنه غالبًا ما يجد نفسه يجذب المهووسين بالفضاء فى المدينة من أجل المعرض.