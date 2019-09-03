شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى عزم أبل طرح نظارات بتقنية الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التسريبات الجديدة أن شركة أبل تستعد لإطلاق نظارات جديدة تعمل بتقنية الواقع المعزز، حيث أشار موقع MacRumors أن نسخة نظام iOS 13 تحتوي على رمز برمجي لتطبيق باسم"STARTester"، والذى يتيح التحول إلى وضعية "الحمل على الرأس"، مع خياري الإمساك والوضع على الرأس، ووضع StarBoard، وعدد من الأوضاع الأخرى.

وبحسب التقرير، فإن الرموز البرمجية التي ظهرت في النظام توضح اسم "Garta"، كاسم محتمل لنظارة أو خوذة أبل للواقع المعزز، كذلك فتوجد أيقونتين خاصتين بالنظارة في نظام التشغيل داخل حزمة "Find My app"، التي تتيح البحث عن التطبيقات المدعومة ضمن نظام التشغيل، وتوضح الأيقونتان تشابهًا إلى حد كبير مع نظارة جوجل للواقع المعزز Google Cardboard.

كذلك يتوفر خياري التشغيل والإيقاف أيضا ضمن الأيقونتين من خلال اللونين الأبيض والرمادي، وحتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة، لكن من المنتظر ظهور المزيد من التأكيدات خلال الفترة المقبلة خاصة وأن شركة أبل تعقد مؤتمرها السنوى في 10 سبتمبر.

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