تكنولوجيا: Honor تقدم هاتف Honor V30 القادم بميزة دعم شبكات الجيل الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Zhao Ming رئيس شركة Honor في تصريحات له مؤخراً على خطط الشركة لإطلاق الإصدار القادم من هواتف الشركة الرائدة Honor V30 بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

قدمت شركة Honor هاتف Honor V20 العام الماضي في الصين في البداية، ومن ثم انطلق إلى الأسواق العالمية بعنوان View 20، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هذه السلسلة والذي يأيي أيضاً في السوق الصيني في البداية بعنوان Honor V30، ومن ثم ينطلق لاحقاً إلى الأسواق العالمية بعنوان View 30.

ولقد إستهدف Ming في تصريحاته الإصدار الخاص بالسوق الصيني Honor V30 الذي ينطلق لاحقاً بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Kirin 990 مع شريحة مودم B along 5000.

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من جانب أخر لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على دعم الإصدار الخاص بالأسواق العالمية View 30 تقنية شبكات الجيل الخامس أيضاً، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الخاص بالسوق الصيني سيأتي بمستوى تسعير أعلى من السعر المتوسط الذي جاءت به إصدارات العام الماضي.

يذكر أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن Honor ستقدم هاتف Honor V30 رسمياً في مؤتمر يعقد خلال شهر ديسمبر، لكن تبقى التساؤلات حول نظام التشغيل الذي سينطلق به هذا الإصدار غير واضحة حتى الآن.

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