الإعلان رسميًا عن Galaxy A90 5G مع شاشة بحجم 6.7 إنش، والمعالج SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى شركة سامسونج بالفعل ثلاثة هواتف ذكية متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في تشكيلتها، وهذه الهواتف الذكية الثلاثة تشمل Galaxy S10 5G و Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G. واليوم، قامت شركة سامسونج بإضافة هاتفًا رابعًا إلى التشكيلة، وهذا الهاتف هو Galaxy A90 5G، مما يجعله أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة من الشركة الكورية الجنوبية الذي يدعم شبكات 5G.

يضم الهاتف Galaxy A90 5G الجديد المعالج Snapdragon 855 والذي يقترن بذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB. ويعمل هذا الهاتف كذلك بنظام Android 9 Pie، كما أنه يضم 128GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأن النسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية تضم كذلك منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD، مما يسمح بزيادة السعة التخزينية الإجمالية للجهاز إلى 512GB.

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تم تزويد الهاتف Galaxy A90 5G كذلك بشاشة Super AMOLED Infinity-U تمتاز بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، كما أنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.





الواجهة الخلفية للهاتف Gaalxy A90 5G مغطاة بالزجاج وتملك نمط فريد، كما أنها تضم ثلاث كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وتأتي هذه الكاميرا الخلفية مع العديد من الميزات مثل Super Steady و Scene Optimizer و Flaw Detector، بينما تضم الكاميرا الأمامية الوضع Live Focus.

الهاتف Galaxy A90 5G يدعم أيضًا وضع Samsung DeX مما يجعله أول هاتف ذكي من سلسلة هواتف Galaxy A Series المتوسطة يحصل على هذه الميزة. وبغض النظر عن ميزة Samsung DeX، فالهاتف Galaxy A90 5G يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، كما أنه سيصل إلى السوق باللونين الأبيض والأسود. وعلى ذكر السوق، فهذا الهاتف سيٌعرض للبيع في كوريا الجنوبية غدًا الأربعاء، وسيتوسع إلى أسواق أخرى في وقت لاحق.