Bosch تكشف عن عربة كهربائية للأطفال لمساعدتك على دفع إبنك أثناء التنزه

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام يبدو أن المزيد من الأجهزة التي تتوفر على عجلات بدأت تعمل بالكهرباء. أصبحت سياراتنا تعمل بالكهرباء، وأصبحت حافلاتنا تعمل بالكهرباء، وبدأنا أيضًا في رؤية المزيد من الشركات تستثمر في صنع الدراجات الكهربائية. لذا، فليس من المفاجئ معرفة أن شركة Bosch قد قررت تطبيق نفس الفكرة على عربات الأطفال.

نعم، هذا يعني أنه في المستقبل إذا كنت بحاجة إلى دفع إبنك صعودًا أثناء وجوده في عربة الأطفال، فسوف تكون هذه المهمة أسهل كثيرًا. هذا بفضل شركة Bosch التي قامت بإنشاء عربة للأطفال مزودة بمحركين كهربائيين. حتى أنها تأتي مع أجهزة إستشعار مدمجة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث إذا إكشتفت أنك تدفع العربة إلى أسفل، فهي ستساعدك على الفرملة لمنع تعرض العربة لأي حادث في حالة إفلاتها عن طريق الخطأ.

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سيتم إستخدام المستشعرات أيضًا للكشف عن الوقت الذي تتجه فيه العربة نحو الأعلى حيث ستُشغل المحركات وستساعد أيضًا على إبقاء العربة على المسار. تتضمن ميزات الأمان الأخرى قدرة العربة على التوقف في حالة إذا فقدت السيطرة عليها.

البطارية المُدمجة في هذه العربة ستكون قادرة على قطع مسافة تصل إلى تسعة أميال قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن، ولكن هذا يعني أنه ربما لا يمكنك القيام بالعديد من الخرجات دون الحاجة إلى إعادة شحنها. لن تقوم شركة Bosch ببيع عربة الأطفال نفسها وإنما التكنولوجيا المستخدمة فيها فقط، وستكون العلامة التجارية السويدية Emmaljunga هي أول من يٌطلق عربة أطفال تستخدم تكنولوجيا Bosch في العام 2020. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر، ولكننا نعتقد بأنها لن تكون رخيصة.