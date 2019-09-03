مستثمر بارز في قطاع التكنولوجيا يعتقد أن مكبرات الصوت الذكية صُنعت لتتجسس علينا

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن مكبرات الصوت الذكية هي الأداة المثالية للعصر الحديث، فهي تتيح لنا بإستخدام الأوامر الصوتية فقط التحكم في جميع أنواع الأجهزة مثل الأقفال الذكية والمصابيح الذكية، والتلفزيونات الذكية، كما يمكنها مساعدتنا أيضًا على البحث عن الأشياء، وتحديد المواعيد، وطلب الطعام، وما إلى ذلك. ومع ذلك، مكبرات الصوت الذكية تستمع دائمًا في إنتظار أن تتلفظ بعبارة الإيقاظ مثل Hey Google في حالة مكبرات الصوت الذكية Google Home، ولكن ألا يعني ذلك أننا نعطي للشركات التقنية حق معرفة أكثر مما ينبغي عنا؟

بينما تصر الشركات التي تصنع هذه الأجهزة على أنها لا تتجس عليك، يبدو أن المستثمر البارز في قطاع التكنولوجيا، السيد John Borthwick لديه رأي آخر. أثناء حديثه مع Yahoo Finance، قال John Borthwick أنه يعتقد أن مكبرات الصوت الذكية التي تصنعها شركات مثل أمازون وجوجل تُستخدم لمراقبة عملائها.

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إذا كان هناك شيء يدعو إلى تصديق ما قاله John Borthwick، فهو التقارير التي تم تداولها حديثًا والتي كشفت أن شركات مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون قد قامت بالفعل بتسجيل وتحليل محادثات المستخدمين مع المساعدات الرقمية الخاصة بهذه الشركات. لقد إعتمدت بعض هذه الشركات على موظفين خارجيين للقيام بعملية التحليل.

ووفقا للمستثمر John Borthwick، فقد صرح بالقول : ” أنا شخصيًا أعتقد أنك كمستخدم وشخص يحب التكنولوجيا ويريد إستخدامها، أنه يجب أن تكون لديك حقوق أكثر بكثير بشأن إستخدام بياناتك مما لدينا اليوم “. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإعتقاد صحيح، ولكن ربما سيعطي هذا الرأي حافزًا إضافي للمستخدمين للإمتناع عن شراء مكبرات الصوت الذكية.