شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة PUBG Mobile Lite لمزيد من البلدان .. مع طرح تحديثات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إصدار النسخة الخفيفة من لعبة PUBG Mobile قبل شهر تقريبًا، لكن اللعبة لم تتوفر في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم أن المطورين يخططون لتوسيع توافر PUBG Mobile Lite، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتوفر اللعبة في كل مكان، إلا أن أحدث تقرير كشف أن اللعبة متاحة الآن في عدد من الدول بما في ذلك روسيا، وبنغلاديش وبروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار واندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وتايوان وهونغ كونغ وماكاو والبرازيل وتركيا والهند.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فلجعل الأمور أكثر جاذبية، أطلق المطورين تحديثًا ممتلئًا يجلب الكثير من التحسينات، بما في ذلك ملابس جديدة مضافة، وتحديث إعدادات النظام، وإضافة ايقونات المشاعر، فضلا عن تحسين واجهة المستخدم وتحديث حجم الحزمة، وتحسين الرسومات وتحسنت معالم المعركة.

وفي الوقت الحالي، تتوفر PUBG Mobile Lite للتنزيل واللعب عبر متجر "بلاي ستور" في العديد من مناطق جنوب آسيا وإفريقيا، ومن المقرر إطلاق أمريكا الشمالية والوسطى قريبًا، حيث تم تصميم الإصدار البسيط من PUBG Mobile خصيصًا للهواتف الذكية التي تقل ذاكرة الوصول العشوائي فيها عن 2 جيجابايت، كما أنه يتميز بحجم تنزيل أصغر ويأتي بخريطة أصغر مصممة لـ 60 لاعبًا، مقابل 100 لاعب يمكن أن تستوعبها اللعبة القياسية على الخريطة.