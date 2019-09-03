هواوي تواصل نجاحها في مجال 5G مع استمرار الضغط الأمريكي

وقعت شركة هواوي أكثر من 50 عقدًا تجاريًا متعلقًا بشبكات الجيل الخامس 5G على الصعيد العالمي مع استمرار العملاقة التكنولوجية الصينية في إبرام صفقات مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بالرغم من حظرها من بعض الأسواق الرئيسية، ووسط الضغوط المستمرة من الولايات المتحدة.

وتشير شبكات الجيل الخامس (5G) إلى شبكات الهواتف المحمولة من الجيل التالي التي تعد بسرعات بيانات فائقة إلى جانب القدرة على دعم التقنيات الحديثة، مثل السيارات الذاتية القيادة.

ويضع الإعلان الأخير من هواوي الشركة في موقع الصدارة قبل أقرب منافسيها نوكيا (Nokia)؛ وإريكسون (Ericsson)، وذلك وفقًا لأحدث أرقام العقود الصادرة عن الشركات.

وكانت شركة نوكيا قد قالت في شهر يونيو: إن لديها 45 صفقة تجارية تتعلق بشبكات الجيل الخامس، في حين أن آخر رقم منشور من إريكسون كان 24.

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وتحرص هواوي على إثبات أنها ما تزال قادرة على إبرام صفقات مع شركات الاتصالات الكبرى، وذلك بالرغم من حظرها فعليًا من مجموعة شبكات (5G) في الأسواق الكبيرة، مثل اليابان؛ وأستراليا.

وقيل: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط على الحلفاء لإبعاد هواوي عن خططها في طرح شبكات الجيل الخامس.

ووقعت الولايات المتحدة وبولندا يوم أمس الاثنين اتفاقًا لوضع توجيهات أكثر صرامة للشركات التي ترغب في أن تكون جزءًا من خطط الجيل الخامس الأخيرة، واتفق الجانبان على النظر فيما إذا كان المورد يخضع لسيطرة حكومة أجنبية.

وتعتبر الولايات المتحدة هواوي بمثابة خطر على الأمن القومي لأنها تعتقد أن الشركة يمكنها بناء أبواب خلفية في أجهزة الشبكات الخاصة بها للسماح للحكومة الصينية بالتجسس على الأمريكيين، وهو ما نفته هواوي مرارًا وتكرارًا.

وقال وليام شو William Xu، أحد مديري مجلس إدارة الشركة لشبكة سي إن بي سي CNBC: تُعد منتجات الجيل الخامس من هواوي من المنتجات الرائدة عالميًا، وستواصل هواوي تطوير تقنية (5G) بشكل مطرد.

يذكر أن الشركة الصينية تستعد بتاريخ 19 سبتمبر الحالي للكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة (Huawei Mate 30)؛ و (Mate 30 Pro).