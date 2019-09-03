شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التى تصل إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء يقلل من امتصاصه لضوء الشمس وتفريقه، وبالتالى تقل أشعة الشمس التى تصل إلى سطح الأرض، ما قد يقلل من كمية الطاقة المتجددة التى يتم الحصول عليها من الألواح الشمسية ويزيد العبء الاقتصادى المرتبط بها.

وأوضحت الدراسة التى نشرت فى مجلة "التقدم فى علوم الغلاف الجوى" أنه كلما صغر حجم الجزيئات، زادت الآثار الضارة، وبالتالى فإن نسبة الإشعاع المبعثر إلى الإشعاع العالمى تزداد مع زيادة مستويات تلوث الهواء، ما يعنى أن أشعة شمس أقل تصل بالفعل إلى سطح الأرض.