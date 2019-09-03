شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرع سيارة فى العالم تتخطى حاجز 300 ميل بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح سائق بريطانى فى أن يصبح أسرع سائق فى العالم بعد نجاحه فى تخطى حاجز الـ300 ميل فى الساعة بسيارة من طراز بوجاتى تشيرون. وذكرت صحيفة "ديلى ستار" أن السائق المحترف أندى والاس سجل 304 أميال فى الساعة بسيارته التى تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترلينى فى مضمار "إهرا ليشين" فى ألمانيا. ونجح والاس فى الانطلاق من سرعة 200 ميل إلى 304 أميال فى غضون 45 ثانية فقط. وسجل اتحاد الفحص الفنى الألمانى السرعة القياسية الجديدة التى تفوقت على السرعة القياسية السابقة التى بلغت 284.55 ميل فى الساعة.

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