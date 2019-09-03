تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A90 5G بميزة دعم Samsung DeX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A90 5G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 855، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وشاشة بتصميم Infinity-U بحجم 6.7 إنش.

إصدار أخر من هواتف سامسونج المتوسط من سلسلة Galaxy A ينطلق اليوم رسمياً بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث يأتي هاتف Galaxy A90 5G بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U وحجم 6.7 إنش، كما تتميز بجودة عرض FHD بلس.

ويدعم هاتف Galaxy A90 5G معالج Snapdragon 855، كما ينطلق باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، بينما يأتي الهاتف بسعة تخزينية 128 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل Android Pie، أيضاً من المقرر أن يتوفر النموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام بفتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD تدعم سعة تصل إلى 512 جيجا بايت.

ويضم النتوء العلوي لهاتف Galaxy A90 5G مستشعر لكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل ليدعم عمق التصوير، ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الخلفية ميزة التثبيت البصري الفائق، مع ميزة تحسين المشهد، وأيضاً ميزة الكشف عن العيوب في التصوير، بينما تدعم الكاميرة الأمامية نمط للتركيز الحي يعرف بLive Focus.

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هاتف Galaxy A90 5G يأتي من سامسونج بتصميم جديد زجاجي في الجهة الخلفية، كما يعد أول هاتف من سلسلة هواتف Galaxy A يأتي بميزة دعم Samsung DeX.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy A90 5G بألوان الأسود والأبيض، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh، تدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 25W، ومن المنتظر أن تعلن سامسونج عن تسعير الهاتف وموعد توفره في الأسواق لاحقاً.

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