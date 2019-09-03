أشهر مراجع للتقنية يلقي بالماء البارد على الضجة المحيطة بـ 5G، ويقول أنها لا تستحق أموالك بعد

فاطمة أيت طالب - دبي - شبكات الجيل الخامس 5G هي تكنولوجيا الإتصال اللاسلكية الأحدث، وهي تتوسع إلى المزيد من الأماكن حول العالم. تعلن شركات الإتصالات في بعض البلدان المتقدمة مثل الولايات المحدة عن إطلاقها لشبكات 5G الخاصة بها في المزيد من المدن. هناك أيضًا مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة المتوافقة مع شبكات 5G، بما في ذلك Galaxy S10+ 5G و Galaxy Note 10+ 5G و OnePlus 7 Pro 5G و LG V50 ThinQ 5G و Huawei Mate 20X 5G، فضلا عن العديد من الهواتف الذكية الأخرى.

يُعتبر Marques Brownlee واحدًا من أشهر مراجعي التقنية على الصعيد العالمي لسبب وجيه. مقاطع الفيديو التي ينشرها على قناته واضحة ومباشرة، فهي تقوم عادة بعرض كيفية إستخدام التكنولوجيات الجديدة في العالم الواقعي وتحديد ما إذا كانت تستحق الشراء أم لا. وعلى ذكر ذلك، فقد قرر Marques Brownlee في أحدث مقطع فيديو له على اليوتيوب أن يأخذ معه الهاتف Galaxy S10+ 5G وزيارة إحدى المدن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتوفر شبكة 5G ليرى ما إذا كانت شبكات الجيل الخامس 5G تستحق كل هذه الضوضاء.

شبكة 5G لا تغطي بشكل كامل المدينة التي قصدها Marques Brownlee، فشبكات الجيل الخامس تغطي بعض المناطق فقط في هذه المدينة حيث تتواجد نقاط الإتصال. وفي البداية، قرر Marques Brownlee إيجاد مكان تتوفر فيه تغطية 5G ووقف مباشرة أسفل نقاط الإتصال ليتحول الهاتف Galaxy S10+ 5G الخاص به تلقائيًا من وضع 4G إلى وضع 5G.

بعد ذلك، قام بإختبار سرعة الشبكة بإستخدام تطبيق SpeedTest من شركة Ookla حيث حصل على سرعة تحميل تبلغ 1 جيجابت في الثانية. وبإستخدام إختبار آخر من Fast.com، حصل Marques Brownlee على سرعة تحميل تبلغ 2.1 جيجابت في الثانية. وبعد ذلك، قرر فتح تطبيق اليوتيوب وإتضح له أنه يجري تحميل الفيديوهات على الفور من دون تعليق بحيث نجح في تحميل حلقة Stranger Things على هاتفه في غضون أربع ثوان.

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ومع ذلك، القصة تغيرت عندما إبتعد Marques Brownlee عن نقط الإتصال وقرر التوقف عند زاوية المبنى، فقد إنخفضت سرعات التحميل بشكل ملحوظ مقارنة مع السرعات التي كان يحصل عليها عندما وقف مباشرة تحت نقاط إتصال 5G.

وبالتالي، هذا الإختبار كشف لنا أن الحواجز المادية يُمكن أن تعيق إشارة 5G، والتي تعمل بتردد مختلف عن 3G أو 4G. في حين تُعتبر شبكات 5G سريعة للغاية، إلا أنها لا توفر تغطية واسعة النطاق، أو الإنسلال بشكل مثالي بين العقبات مثل الأشجار أو الجدران أو المباني. هذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على إشارة مثالية إذا كانت هناك عواقب تحول بين هاتفك ونقاط إتصال 5G، مما قد يؤثر سلبًا على سرعة الشبكة.

الحقيقة البسيطة هي أنه بالنظر إلى القيود المفروضة على 5G، يتعين على شركات الإتصالات بناء وتثبيت المئات، إن لم يكن الآلاف أو الملايين من محطات 5G حول كل مدينة من أجل تغطية جميع الأماكن. وهذا سيتطلب قدرًا كبيرًا من المال، والكثير من الوقت – على الأرجح سنوات.

شبه Marques Brownlee تكنولوجيا 5G بالهواتف الذكية القابلة للطي في العام 2019 بحيث صرح بالقول : ” من الواضح أنها غير جاهزة بعد، ولكن أثناء إستخدامها، وحصولك على لحظة من الإستخدام المناسب في المكان المناسب، فسوف تحصل على تلك النظرة الخاطفة المذهلة في المستقبل الذي تتمنى أن يكون جاهزًا الآن لأنه رائع جدًا، ولكنه ليس كذلك “.