Tesla تتفوق على شركة Porsche في حجم مبيعات النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - Porsche هي واحدة من الشركات المصنعة للسيارات الأكثر شعبية في العالم. إذا سألت 100 شخص عن ما تبيعه شركة Porsche وعن ما تبيعه شركة Tesla، فلا شك أنه سيكون هناك عدد أكبر من الإجابات الصحيحة بخصوص Porsche. هي أيضًا شركة متخصصة في قطاع السيارات الفاخرة والرياضية. علامتها التجارية تدور حول ” عليك أن تكون غنيًا لتركب عليها “، على الرغم من أن هذا ليس إقتباسًا مباشرًا من الحملات التسويقية لشركة Porsche.

ومع ذلك، يبدو أن شركة Tesla بدأت تكسب المزيد من الشعبية والزخم في المزيد من المناطق حول العالم لدرجة أنها نجحت في التفوق على شركة Porsche في النصف الأول من هذا العام.

في الواقع، لقد تمكنت شركة Tesla من تسليم 158200 سيارة كهربائية على الصعيد العالمي في النصف الأول من هذا العام، بينما تمكنت شركة Porsche من تسليم 133848 سيارة فقط. ولدى شركة Tesla ثلاث سيارات في السوق حاليًا، وهي Tesla Model S و Tesla Model X و Tesla Model 3. وبالنسبة لشركة Porsche، فهي تملك Porsche 718 و Porsche 911 و Porsche Panamera و Porsche Macan و Porsche Cayenne.

Advertisements

قد يعتقد البعض بأن السبب وراء ذلك هو إرتفاع أسعار سيارات Porsche بالمقارنة مع سيارات Tesla، ولكن هذا ليس هو الحال، فالسيارة الأرخص في تشكيلة Porsche تكلف حاليًا 49900 دولار أمريكي، وهي أغلى بنحو 11 آلف دولار من سيارة Tesla Model 3، وأرخص بكثير من سيارات Tesla Model S أو Tesla Model X. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر سيارة Porsche Cayenne أرخص من سيارة Tesla Model X، في حين يبدأ سعر سيارة Porsche 718 من 56900 دولار أمريكي. بمعنى آخر، لا تختلف أسعار سيارات Porsche بشكل كبير عن أسعار سيارات Tesla Model 3.