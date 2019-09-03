Elon Musk يقول أن الفجوة بيننا وبين الذكاء الإصطناعي يشبه الفرق بين الشمبانزي والبشر

فاطمة أيت طالب - دبي - ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما تسمع عبارة الذكاء الإصطناعي؟ ربما تفكر في مساعد رقمي مثل Siri أو الروبوتات التقليدية؟ حسنًا، يعتقد رجل الأعمال الناجح Elon Musk أنك تنظر إلى كل شيء بشكل خاطئ.

قال السيد Elon Musk أثناء حديثه مع الرئيس التنفيذي لشركة Alibaba، السيد Jack Ma خلال المؤتمر العالمي للذكاء الإصطناعي في العاصمة الصينية، شنغهاي : ” أعتقد عمومًا أن الناس يُقللون من قدرة الذكاء الإصطناعي، فهم يعتقدون أنه إنسان ذكي. لكنه سيكون أكثر من ذلك بكثير. سيكون أكثر ذكاءً من أذكى البشر “.

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في خضم هذا السياق، قارن السيد Elon Musk بين الذكاء الإصطناعي والبشر بالفرق بين البشر والشمبانزي. وقال ” هل يمكن لشمبانزي أن يفهم البشر حقًا؟ لا “. وأضاف : ” يبدو أننا مجرد أجانب غرباء، فهم يهتمون في الغالب بالشمبانزيات الأخرى. وسيكون هذا هو الحال “.

وعلاوة على ذلك، صاغ هذا السياق بتفاؤل بحيث قال : ” في الواقع، إذا كان الفرق صغيرًا جدًا، فسوف يكون ذلك مذهلاً، ولكن ربما يكون أكبر بكثير “. هذا الإختلاف الصارخ في القدرة الفكرية بين الذكاء الإصطناعي والبشر هو الذي أثار قلق Elon Musk بشأن مستقبل جنسنا البشري. وقال ” ماذا ستفعل في مثل هذا الموقف؟ لست متأكدا. آمل أن يكون لطيفًا “. ولهذا السبب، قام بتأسيس شركته Neuralink بحيث صرح بالقول : ” إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، فإنضم إليهم، هذا ما يدور حوله Neuralink. هل يمكننا المضي قدمًا مع الذكاء الإصطناعي؟ “.