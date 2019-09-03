شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار انستجرام.. فيس بوك يخطط لإخفاء عدد "اللايك" بالمنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد موقع فيس بوك لإخفاء عدد "اللايك" فى محاولة للحفاظ على صحة مستخدميه النفسية، وأكدت الشركة أنها تعد الميزة بعد اكتشاف الباحثة والمهندسة جين مانشونوونج نموذجًا أوليًا من الكود الخاص بالميزة مخبأ داخل تطبيق أندرويد على فيس بوك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، على الرغم من أن الميزة ليست متوفرة بعد لأى من مستخدمى فيس بوك، فمن المحتمل أن يكون الاختبار مشابهاً لما حدث داخل تطبيق انستجرام، إذ أجرى اختبار الشهر الماضى مماثل فى كندا واليابان وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، مع إعطاء المستخدمين القدرة على رؤية قائمة بالإعجابات على منشوراتهم الخاصة، لكن لا يمكنهم مشاهدة عدد مشاركات الآخرين.

تقول المنصة إنها جزء من جهد لجعل المستخدمين يشعرون بسعادة أكبر وسط مخاوف من أن وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن تسهم فى تدنى احترام الذات ومشاعر عدم الملاءمة لدى الشباب.

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