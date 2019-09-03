شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستتمكن الأرض من النجاة من كويكب مدمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيجتمع علماء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية فى روما الأسبوع المقبل لمناقشة التقدم المحرز فى تطوير نظام انحراف الكويكب.

ستقوم المهمة المشتركة، وهى أول عملية إطلاق مقررة لعام 2022، باختبار ما إذا كان من الممكن تحويل مدار الكويكب بطريقة يمكن التنبؤ بها.وستؤثر إحدى المركبات الفضائية على الكويكب، بينما سيتم إرسال مركبة أخرى لتقييم آثار التصادم بحيث يمكن تحسين التقنية، وإذا نجحت المهمة، يمكن استخدام مبدأ انحراف الكويكب فى يوم من الأيام لحماية الأرض من أى حدث كارثي.

وحسب ديلى ميل، سيحضر خبراء من جميع أنحاء العالم ورشة العمل الدولية لتقييم انحراف الكويكب، والتى ستعقد فى الفترة ما بين 11-13 سبتمبر، وسيكون مكان انعقاد المؤتمر هو Aula Ottagona ..

Advertisements

وقال إيان كارنيلى من وكالة الفضاء الأوروبية: "من المهم أن تلعب أوروبا دورًا رائدًا فى تقييم انحراف الكويكب، وهى مهمة مبتكرة تم تطويرها فى الأصل من خلال أبحاث وكالة الفضاء الأوروبية فى عام 2003".