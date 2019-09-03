شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سترتفع أسعار أجهزة أبل قريبا بسبب التعريفات الجمركية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الجولة الأخيرة من التعريفات الجمركية التى فرضتها إدارة ترامب على المنتجات والسلع المستوردة من الصين حيز التنفيذ أول أمس الأحد، مما أثر على بعض منتجات أبل الأكثر شعبية.

وستؤثر الزيادة بنسبة 15٪ على الواردات الصينية على منتجات أبل مثل ساعة Apple Watch وسماعات AirPods وجهاز HomePod وبعض طرز سماعات الرأس Beats.

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ووفقًا لـ Bloomberg ستتأثر أيضًا أجهزة كمبيوتر iMac من أبل والمكونات الضرورية لإصلاحات هواتف أيفون ومكونات التخزين، وتم إدخال التعريفات فى السجل الفيدرالى أيام فى وقت سابق يوم الجمعة.

ولن تأثر التعريفات الجمركية على هواتف آيفون حتى ديسمبر المقبل، إذ من المتوقع أن تطرح أبل ثلاثة نماذج للهواتف الذكية الجديدة فى سبتمبر، ويقع معظم سلسلة إمداد الشركة فى الصين، بما فى ذلك المنشآت التى تديرها مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، الشريك الرئيسى للتجميع لأجهزة iPhone.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أبل ستستوعب التعريفة أم ستنقلها للمستهلكين، مما يجعل المنتجات المتأثرة أكثر تكلفة، ويعتقد المحللون فى مورغان ستانلى أن أبل من المرجح أن تستوعب التعريفات، حسبما كتبت الشركة فى تقرير صدر فى مايو.