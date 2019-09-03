شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: أندرويد 10 يصل لهواتف جوجل Pixel اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب شركة جوجل من إصدار نظام تشغيل Android 10 الجديد، ولاحظ موقع 9to5Google أن نظام التشغيل الأحدث لجوجل سيصل إلى هواتف Pixel فى الثالث من سبتمبر.
ونشرت شركات الجوال الكندية Rogers و Telus التحديثات الواردة فى منتديات الدعم الخاصة بهما، وبعد انتشار الأمر أزالت Rogers التاريخ من موقعها الرسمى، لكن المعلومات لا تزال متاحة على موقع Telus، والذى يقول إن "التحديث الأمنى لنظام Android Q من المقرر أن يصل لجميع هواتف Pixel فى 3 سبتمبر".
يذكر أنه تم إصدار النسخة التجريبية النهائية لنظام Android 10 قبل شهر، وفى ذلك الوقت قالت Google إن الإصدار العام على بعد بضعة أسابيع فقط، إلا أن إصدارات Android تصل إلى هواتف Google أولاً.
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