شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو ويندوز 10 يشتكون من التحديث الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى ويندوز 10 من التحديث الجديد للنظام الذى أطلقته مايكروسوفت مؤخرا، إذ يتسبب فى مشاكل كبيرة ويؤدى إلى بطء أجهزتهم.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى فيحمل التحديث الجديد اسم Windows 10 KB4512941 ويتسبب فى تشغيل وحدة المعالجة المركزية CPU لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين بسرعة فائقة، مما يؤدى إلى بطء النظام بأكمله، مما يمنعهم من استخدام خيار Windows Search بالقرب من قائمة البداية.

وتوجد بعض المشاكل فى المساعد الصوتى كورتانا، إذ كتب أحد مستخدمي ويندوز على موقع ريديت شكوى يقول بها: "لقد قمت فقط بتثبيت KB4512941 والآن تم إيقاف تشغيل Windows Search ، كما يأخذ تشغيل كورتانا نحو 90% من الـCPU"، كما اشتكى مستخدم أخر بموقع تويتر بعد أن أوقف التحديث لعبته المفضلة عن العمل.

وقامت مايكروسوفت الآن بتحديث التحديثات التلقائية، مما يعني أنه لن يتم تشغيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون إذن صريح.