شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zao تطبيق جديد لتزييف الفيديوهات يغزو الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر تطبيق جديد يحمل اسم Zao بين مستخدمى الأيفون فى الصين بشكل كبير، متخصص فى تزييف الفيديوهات باستخدام تقنية الـdeepfake ، ويمكن للمستخدمين أن يضعوا أنفسهم فى مقاطع مختلفة بشكل يصعب تميزه عن الصورة الأصلية.

وصل Zao إلى قمة التطبيقات المجانية فى متجر App Store فى الصين، وذلك عندما تم إصداره لأول مرة يوم الجمعة الماضى، ووفقًا لتقرير من Bloomberg الأمريكى يتيح للمستخدمين التقاط صورة شخصية ثم وضع أنفسهم فى مشاهد من الأفلام والبرامج التليفزيونية مثل Titanic و Game of Thrones.

وعلى الرغم من أن مستخدمى التطبيق حققوا زيادة فى شعبية Zao إلا أنه شكك البعض فى أن اتفاقية المستخدم التى يتعين على المستخدمين الموافقة عليها عند استخدام التطبيق.

إذ تنص الشروط على أن المطور لديه الحقوق فى أى شيء يصنعه المستخدمون، وتم تحديث الاتفاقية منذ ذلك الحين لتعكس أن المطور سيطلب إذنًا من المستخدمين لاستخدام أى محتوى تم إنشاؤه وسيزيل المحتوى المذكور من خوادمه إذا قام المستخدم بحذفه.