شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لو مفيش نت.. بالخطوات كيف يمكنك إيجاد هاتفك الأيفون المفقود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة أبل تتيح للمستخدمين ميزة لتتبع جهازك المفقود والتى تعرف بـ Find My iPhone، لكن مع طرح نظامى تشغيل iOS 13 وmacOS Catalina، تمت إعادة تسمية هذه الخاصية لتصبح بدلا من Find My iPhone إلى "Find My"، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عنه.

- يتيح هذا التطبيق تحديد موقع الأجهزة حتى عندما تكون غير متصلة، وهو ما يعنى أنك إذا فقدت جهاز أبل، فستظل قادرًا على تحديد موقعه حتى لو كان غير متصل بالإنترنت.

- يجب ملاحظة أنه للعثور على موقع الجهاز المفقود، يجب أن تمتلك جهاز أبل آخر، وذلك لأن منتج آبل الثاني هو المنتج الذي يحمل مفتاح فك تشفير موقع جهازك المفقود الغير متصل بالإنترنت.

- كذلك فإن كل جهاز من أجهزة أبل يصدر مفتاح مُتغيّر باستمرار، تلتقطه أجهزة أبل القريبة.

Advertisements

- افتح تطبيق "Find My" على جهاز أبل.

- اضغط على علامة تبويب "Devices" في الأسفل.

- ابحث عن جهازك في القائمة والخريطة.

- اضغط عليه، ويمكنك تشغيل الصوت، ووضع علامة مفقود، ومحو بياناته.