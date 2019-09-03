كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Apple” قد تقوم بطرح أداة تتبع تعمل بالواقع المعزز خلال مؤتمرها القادم

متابعة-سنيار: على بعد أقل من أسبوعين على انعقاد المؤتمر الكبير المنتظر لإطلاق هواتف iPhone ،يستمر الخبراء في اكتشاف ما قد تقوم Apple بالإعلان عنه في المؤتمر، وواحدة من المنتجات التي تنتشر التسريبات بشأنها مؤخرًا هي إحدى الملحقات التي تعمل بالبلوتوث، وتساعد في تتبع الأشياء المفقودة.

أداة تتبع ابل الجديدة وهي نسخة مشابهة لمتتبعات Til، بدأت تنتشر الشائعات بشأنها منذ الربيع الماضي، حيث أشارت التقارير وقتها بأنها قد تأتي مدمجة داخل تطبيق Find My في نظام iOS 13.

تذكر MacRumors أن الأداة الذكية ستستخدم أيضا الواقع المعزز “augmented reality” لمساعدتك في تحديد موقع العناصر المفقودة.

عندما تحتاج إلى العثور على شيء فقدته، سيطالبك تطبيق Find My بتعليق هاتفك والبحث عن بالون AR، مما قد يساعدك في الوصول إلى العنصر المفقود، وفقا لمعلومات تم الكشف عنها في البنية الداخلية لنظام iOS 13.

نشر الموقع أيضا صورا قد تكون خاصة بالمتتبع الجديد، وهو يبدو كقرص أبيض صغير مع شعار ابل عليه، وذُكر أن هذه الصور قد تكون مجرد صورة افتراضية.