كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “APT 70″…طائرة بدون طيار يمكنها حمل 70 رطلاً

متابعة-سنيار: أعلنت شركة “bell textron inc” عن أول رحلة ناجحة ذاتية الحكم للطائرة بدون طيار APT 70 في موقع الاختبار بالقرب من فورت وورث، تكساس.

يستخدم الكوادكوبتر الضخم أربعة مراوح للإقلاع والهبوط عمويًا مثل المروحية، ويبلغ ارتفاعه 6 أقدام (1.82 متر) وعرضه 9 أقدام (2.74 متر).

تم تصميم الطائرة بدون طيار لحمل المعدات العسكرية والإمدادات الطبية والمكونات الصناعية والأدوات.

يعد APT 70 by bell جزءا من عائلة eVTOL للمركبات التي تطورها الشركة ويمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 100 ميل في الساعة (160.93 كم / ساعة) مع قدرة حمولة أساسية تبلغ 70 رطلاً.

تسمح أنظمة APT في bell بإمكانيات مهمة مرنة مع إبقاء العمليات بسيطة وفعالة وسريعة – الطائرة بدون طيار قادرة على مضاعفة سرعة محركاتها التقليدية.

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وقد علق سكوت درينان، نائب الرئيس، على الابتكار في الرحلة الأولى قائلا: “نحن متحمسون للوصول إلى هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذه التكنولوجيا لعملائنا”.

تم تصميم APT لتكون قادرة على إنجاز مهام مختلفة، من تسليم الطرود إلى النقل الطبي الحرج إلى الإغاثة في حالات الكوارث، وتعتقد الشركة أن هذه القدرة ستغير الطريقة التي يتم بها استخدام الأنظمة الجوية بدون طيار تجاريا في المستقبل.

تتعاون bell أيضا مع yamato، المزود الياباني للوجستيات، لدمج نظام التعامل مع الحزم الخاص بـ yamato في APT 70 مما يوفر تجربة عملاء استثنائية للخدمات اللوجستية عند الطلب.

أجرى فريق bell وياماتو عرضا توضيحيا يعرض أنظمتهم تعمل معا استعدادا لدخول الخدمة المتوقعة في أوائل عام 2020.