كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “rivian” تضيف خيار المطبخ القابل للسحب إلى البيك آب الكهربائي الخاص بها

متابعة-سنيار: أصدرت شركة rivian مقطع فيديو ترويجي يظهر إصدارات الكارافانات من البيك آب الكهربائي الخاص بها.

وكانت شركة “ريفيان” قد كشفت النقاب عن “إصدار العربة” في مايو، والذي سيأتي مع مجموعة من الميزات المتعلقة بالتخييم، بما في ذلك خيمة كاملة على سرير البيك اب ومطبخ كامل الوظائف يسحب من مساحة تخزين R1T.

وقالت الشركة: “لقد تم تصميم مطبخنا الخاص بالمخيم، الذي تم تشغيله بواسطة حزمة البطارية نفسها التي تشغل R1T، لجعل إعداد الطعام سهلا وممتعا “. “إنه يتميز بخزانة قابلة للسحب مع موقد تحريض وحوض مدمج ورف طبق وخزان مياه سعة 5 جالون وتخزين لجميع أدوات وأدوات المخيم التي تحتاجها لبناء وليمة مناسبة”.

ستتوفر شاحنة النقل الكهربائية R1T بعدة تشكيلات، هناك 3 خيارات من البطاريات – 105 كيلو واط ساعة و 130 كيلو واط ساعة و 180 كيلو واط ساعة.

ووفقا لـ rivian، فإن هذا يترجم إلى 230+ ميلا و 300+ ميلا و 400+ ميلا على الشحن الكامل وشاحن سريع متكامل.

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لم يتم إطلاق شاحنة بيك آب الكهربائية من طراز R1T من شركة ريفيان بعد، ولكنها تتلقى الطلبات المسبقة.

ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها في وقت سابق من العام الماضي، ستبدأ أسعار شاحنة بيك آب الكهربائية R1T من 69000 دولار، وستشحن في أواخر عام 2020.