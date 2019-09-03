كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إطلاق “Apple Watch 5” مع “iPhone 11” الأسبوع المقبل

متابعة-سنيار: ستعقد شركة Apple حدثا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، حيث ستطلق هاتف iPhone 11 الجديد، ونتوقع أيضا مشاهدة “Apple Watch 5” الجديدة في هذا الحدث.

لقد سمعنا مؤخرا أن Apple ستطلق بعض الإصدارات الجديدة من “Apple Watch” هذا العام، في علب من التيتانيوم والخزف.

ستتوفر هذه الأجهزة بكلا الأحجام، ولا يتوقع أن يتغير تصميم Apple Watch الجديد كثيرا عن الجهاز الحالي.

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من المتوقع أن تعلن Apple عن Apple Watch 5 الجديد في الأسبوع المقبل، ثم تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة لها في يوم 13 من Spetember، وهذا هو نفس اليوم الذي تبدأ فيه طلبات iPhone المسبقة.

من المتوقع أن تصل Apple Watch و iPhone 11 الجديدة إلى البيع بالتجزئة يوم الجمعة 20 سبتمبر.