الهاتف Oppo A9 2020 سيصل مع المعالج SD665 وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo في الأونة الأخيرة بالكشف عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ولكن يبدو أن هناك سلسلة هواتف أخرى ستحصل بدورها على هذه الكاميرا الرباعية. في الواقع، لقد ظهر الهاتف Oppo A9 2020 على صفحة الفيسبوك الخاصة بفرع شركة Oppo في فيتنام ويبدو مثيرًا للفضول نظرًا إلى أنه يملك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبطارية بسعة 5000mAh، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 8GB.

من المتوقع أن يضم الهاتف Oppo A9 2020 أيضًا شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD ستكون على الأرجح من نوع LCD بسبب تواجد مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية للهاتف أسفل الكاميرا. وعندما يتعلق الأمر بالمعالج، فقد حصلنا على تسريب منفصل لمح إلى قدوم الهاتف Oppo A9 2020 مع المعالج Snapdragon 665، ومع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وفيما يخص نظام التشغيل، فالهاتف Oppo A9 2020 سيصل مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.1.

هذه المواصفات التقنية تبدو جذابة، ولكن نأمل أن لا نضطر إلى الإنتظار حتى العام 2020 لنشهد حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Oppo A9 2020، كما يوحي إسمه.