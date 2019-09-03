فيديو يستعرض لنا الهاتف Galaxy M30s من مختلف الزوايا لتأكيد تصميم الجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy 30s في اليوم 18 من شهر سبتمبر الجاري بالهند. وحتى ذلك الحين، فنحن هنا اليوم مع فيديو جديد على اليوتيوب يستعرض لنا الهاتف Galaxy M30s من مختلف الزوايا وهو قيد العمل أيضًا.

كما تلاحظون، تصميم الهاتف يبدو مطابقًا لما رأيناه في التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فهذا الفيديو يؤكد لنا هو الأخر قدوم الهاتف Galaxy M30s مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليُسرى يتواجد بجانبها الفلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع.

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في وقت سابق من هذا اليوم، قلنا لكم بأن موقع Android Entreprise أكد لنا قدوم الهاتف Galaxy M30s مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ومع ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فهناك إحتمال أن نرى هذا الهاتف يصل مع المعالج الثماني النوى Exynos 9611.

في الواجهة الخلفية، سيضم الهاتف Galaxy M30s ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، ولكن ليست لدينا أي معلومات حاليًا عن الكاميرتين المتبقيتين، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 6000mAh. وفيما يخص الجانب المُتعلق بالبرمجيات، فمن المفترض أن يأتي هذا الهاتف مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI.