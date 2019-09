الهاتف Huawei P30 Pro سيحصل بدوره على لونين جديدين

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف Huawei P30 Pro سيحصل على ألوان جديدة في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهذه الألوان الجديدة تشمل Misty Lavender و Misty Blue. في السابق، حصلت شركة Huawei على براءة إختراع للونين جديدين للهاتف Huawei P30 الأصغر حجمًا.

تحتوي العديد من المتاجر على شبكة الإنترنت على صفحات فارغة للهاتف Huawei P30 Pro بكلا اللونين، ولكن لسوء الحظ، لا توجد صور بعد. وبالتالي، فنحن لا نزال غير متأكدين مما إذا كان الهاتف Huawei P30 Pro سيحصل بدوره على تصميم اللون المزدوج أم لا.

عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى غاية معرض IFA 2019 لنتأكد حول ما إذا كان الهاتف Huawei P30 Pro سيحصل على ألوان جديدة بالفعل، وكيف سيكون تصميم هذه الألوان، على الرغم من أنه عادة ما تقوم شركة Huawei بالكشف عن ألوان جديدة لهواتف Huawei P Series في هذه الفترة من السنة.

Looks like we will be getting 2 new color options for #HUAWEIP30Pro, namely Misty Lavender & Mystic Blue. pic.twitter.com/6I6swx1LeC