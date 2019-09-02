شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستيف جوبز على القهوة فى مصر وفيس بوك هيبقى بفلوس.. حلقة جديدة من دوت تك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية كان هناك العديد من الأخبار التكنولوجية التى شغلت العالم، إذ انتشرت العديد من التقارير التى تتناول موضوعات متنوعة، بداية من انقلاب السوشيال ميديا بعد انتشار صورة لشبيه "ستيف جوبز" على الإنترنت داخل مقهى في القاهرة، وادعاء البعض أن مؤسس أبل لا يزال على قيد الحياة ومختبئ في مصر ليبتعد عن الأضواء.
مرورا بتقارير أفادت نية فيس بوك لطرح نسخة مدفوعة من الموقع بعد إجراء تغير بسيط في صفحة تسجيل الدخول أثار الجدل بشكل كبير، كما كان هناك تحذيرات من الخبراء من انتشار الروبوتات فى حياتنا، وقالوا إن الروبوتات الجنسية لها مخاطر كبيرة على البشر فى المستقبل.
وفيما يلى نرصد لك أبرز ما حدث فى عالم التكنولوجيا على مدار الأسبوع الماضى فى حلقة جديدة من "دوت تك"
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