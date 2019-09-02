تكنولوجيا: نوكيا قد تصدر هاتف جديد بدون أي نتوء هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تقوم شركة HMD Global بإطلاق بضعة هواتف خلال هذا العام، فقد أعلنت الشركة أنها ستشارك في مؤتمر IFA2019 وستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم 5 سبتمبر.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، ألمحت الشركة إلى أن هناك منتج جديد قادم هذا الأسبوع عبر صفحتها الرسمية على موقع Weibo، والأهم من ذلك، هو أن الهاتف الجديد لن يأتي بنتوء أعلى الشاشة مثلما رأينا مع الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة.

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ولقد استخدمت نوكيا بالأخص تصميم النتوء مع معظم هواتفها الأخيرة، ولكن على ما يبدو، فإن الهاتف القادم لن يشمل أي نتوء إذ أن الشركة بنفسها أشارت إلى هذا عندما قامت بالرد على أحدي المستخدمين على موقع Weibo حين سأل ما إذا كان تصميم الهاتف الجديد سيأتي بنتوء أو لا، فقد كان رد الشركة: “ليس حقًا”.

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