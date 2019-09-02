تحديد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy M30s، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا عددًا لا بأس به من التسريبات المحيطة بالهاتف Galaxy M30s في الأونة الأخيرة، والآن لدينا تاريخ للإطلاق لنتطلع إليه. في الواقع، لقد أعلنت شركة سامسونج للتو أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M30s في اليوم 18 من شهر سبتمبر الجاري بالهند، وأكدت لنا الشركة الكورية الجنوبية كذلك أن هذا الهاتف سيضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh.
وفي وقت سابق من هذا اليوم، قلنا لكم بأن موقع Android Entreprise أكد لنا قدوم الهاتف Galaxy M30s مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ومع ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فهناك إحتمال أن نرى هذا الهاتف يصل مع المعالج الثماني النوى Exynos 9611.
في الواجهة الخلفية، سيضم الهاتف Galaxy M30s ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، ولكن ليست لدينا أي معلومات حاليًا عن الكاميرتين المتبقيتين. وفيما يخص الجانب المُتعلق بالبرمجيات، فمن المفترض أن يأتي هذا الهاتف مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI.
وتجدر الإشارة إلى أن التقارير السابقة لمحت كذلك إلى أن سعر الهاتف Galaxy M30s المُرتقب سيتراوح بين 210$ و 280$، مما قد يجعله خيارًا مناسبًا لكل من يبحث عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بسعر تنافسي.
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