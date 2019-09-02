Huawei تُطلق موقع مفتوح المصدر من أجل Ark Compiler لتعزيز نظام HarmonyOS

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإطلاق موقعًا إلكترونيًا لمشروع Ark Compiler الذي طال إنتظاره والمفتوح المصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وهي خطوة مهمة من الشركة لمساعدة المطورين على الصعيد العالمي لإستخدام شفرة الأندرويد في التطبيقات المتوافقة مع نظام HarmonyOS التابع لشركة Huawei والذي أعلنت عنه في الشهر الماضي.

سيساعد هذا الموقع الإلكتروني أيضًا على تعزيز جهود شركة Huawei لبناء منظومة متكاملة من أجل نظام HarmonyOS في ظل الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين، وهي الحرب التي تستغل فيها الحكومة الأمريكية شركة Huawei كورقة مساومة.

تم إطلاق الموقع الرسمي لـ Ark Compiler على شبكة الإنترنت يوم الأحد الماضي، مما يتيح للمستخدمين الوصول وتحميل الشفرة المصدرية. المحول البرمجي ( Compiler ) هو برنامج يقوم بترجمة لغة البرمجة إلى لغة الآلة، مما قد يسد الفجوة بين التعليمات البشرية وقدرة الجهاز على فهمها. مثل هذه البرامج تُعتبر حاسمة لفعالية التنفيذ. وقالت شركة Huawei أن برنامج Ark Compiler يمكن أن يعمل دون الحاجة إلى مُترجم لتمكين الترجمة المباشرة.

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أثناء إطلاق Ark Compiler، قالت شركة Huawei أنها تهدف إلى المشاركة في تطوير التكنولوجيا مع المطورين والنمو معهم لتعزيز الإبتكار الصناعي بطريقة مفتوحة وبناء منظومة مفتوحة.

من خلال دعم العديد من لغات البرمجة الشائعة بما في ذلك Java، يمكن لبرنامج التحويل البرمجي Ark Compiler تحويل تطبيقات الأندرويد لتكون متوافقة مع HarmonyOS، مما يوفر العمل للمطورين ويمهد الطريق للتوسعة السريعة لمنظومة HarmonyOS.

قال الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu خلال حدث إطلاق نظام HarmonyOS الخاص بالشرطة في شهر أغسطس الماضي أن ” نقل التطبيقات التي يدعمها نظام الأندرويد إلى HarmonyOS أمر سهل ولا يتطلب سوى يوم أو يومين من العمل عبر Ark Compiler “.