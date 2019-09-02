OnePlus تُطلق ميزة Zen Mode كتطبيق مستقل على متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإطلاق ميزة Zen Mode الحصرية لهواتفها الذكية كتطبيق منفصل على متجر Google Play Store.

جاء الوضع Zen Mode إلى هواتف OnePlus لأول مرة مع الهاتف OnePlus 7 Pro الرائد في وقت سابق من هذا العام. وتم تصميم هذا الوضع لإعطائك إستراحة لمدة 20 دقيقة من هاتفك الذكي من خلال قفل جميع التطبيقات غير الضرورية تقريبًا حتى تتمكن من التركيز ببساطة على شيء آخر.

في الواقع، هذا الوضع يتيح لك الوصول إلى الكاميرا وخدمات الطوارئ، ولكن لا يمكنك الخروج من هذا الوضع بمجرد تفعيله. بالنسبة للأشخاص الذين تصرف هواتفهم الذكية إنتباههم بشهدة، تعد هذه الميزة مفيدة للغاية للمساعدة في الحد من أي عادات سيئة والإفراط في إستخدام الهاتف الذكي. وفي الأصل، كانت هذه الميزة حصرية للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن ذلك تغير منذ فترة بعدما أكدت شركة OnePlus أنها ستقوم بجلب هذه الميزة إلى هواتفها الذكية السابقة، بما في ذلك OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 6 و OnePlus 6T من خلال التحديثات المستقبلية. ومع ذلك، فقد كان من الممكن جلب هذه الميزة إلى تلك الأجهزة بطريقة يدوية.

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قررت شركة OnePlus إطلاق تطبيق Zen Mode على متجر Google Play Store بعدما قامت بإطلاق عدد من التطبيقات الأخرى مثل OnePlus Weather. وبطبيعة الحال، هذا سيُسهل على شركة OnePlus إصدار التحديثات وبسرعة. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن تطبيق Zen Mode لا يزال حصريًا لهوتف OnePlus، لذلك إذا كنت لا تملك هاتف OnePlus، فإن التطبيق لن يعمل ببساطة مع العلم بأنه متوافق حاليًا مع OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، وليس هناك دعم لـ OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 6 و OnePlus 6T بعد. دعونا نأمل أن تقوم شركة OnePlus بدعم هذه الهواتف في التحديث المقبل للتطبيق.

تطبيق Zen Mode المتاح على متجر Google Play Store يتيح لك تحديد المدة التي تريد فيها أن يكون وضع Zen Mode مُفعلاً. أصبح بإمكانك الآن الإختيار بين 20 و 30 و 40 و 60 دقيقة. هذا قد يكون مفيدًا جدًا لأولئك الذين يرغبون في تقييد هواتفهم الذكية لمدة تفوق 20 دقيقة. عمومًا، إذا كنت تملك واحدًا من هواتف OnePlus المتوافقة وترغب في تحميل تطبيق Zen Mode، فسوف يكون بإمكانك القيام بذلك من خلال رابط المصدر أدناه.