الهاتف Oppo Reno 2 5G يظهر للعلن مع كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكشف شركة Oppo عن خليفة الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition في الأسبوع الماضي عندما قامت بالكشف عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series التي تتألف حتى الآن من ثلاثة هواتف تشمل Oppo Reno 2 و Oppo Reno 2F و Oppo Reno 2Z. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد خليفة الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition يشق طريقه إلى موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، أو على الأقل نسخة 5G منه. للتذكير، الهاتف Oppo Reno 5G حصل على نفس مواصفات الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition جنبًا إلى جنب مع المودم Qualcomm X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق نسخة 4G ونسخة 5G من الهاتف Oppo Reno الرائد المقبل أو ما إذا كان سيتم الإكتفاء بإطلاق نسخة واحدة تدعم شبكات 5G.

وبناءً على ما رأيناه في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فسوف يحصل الهاتف Oppo Reno 2 5G على أربع كاميرات في الواجهة الخلفية مثل أشقائه، على الرغم من أن الكاميرا الثالثة من الأعلى هي بوضوح كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار. سيُعطي هذا التكبير البصري المناسب، ولكن لسوء الحظ، لم تكشف لنا الهيئة الصينية عن المواصفات التقنية الكاملة، لذلك لا يمكننا معرفة ما إذا كانت ستوفر التقريب البالغ 5X مجددًا أو ما إذا كانت شركة Oppo قد غيرت البعد البؤري.

ليس هناك ما يشير إلى ما تفعله الكاميرا الرابعة، ولكن إذا حكمنا من خلال طرازات Oppo Reno 2 الأخرى، فنحن نعتقد بأنها ستكون مسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. لم تكشف شركة Oppo عن هاتف ذكي يضم كاميرا ماكرو خاصة حتى الآن، وهي الكاميرا التي بدأنا نراها في الهواتف الذكية المُزودة بأربع كاميرات في الخلف.

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الهاتف Oppo Reno 2 5G يُعتبر كبيرًا أيضًا بالمقارنة مع الطرازات الأخرى، فهو يضم شاشة بقطر 6.6 إنش، تمامًا كما هو الحال مع الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition و Oppo Reno 5G. سعة البطارية بدورها لا تزال في حدود 3930mAh، لذلك فهي لم تتغير أساسًا عن الطراز السابق.

تقوم شركة Oppo بالتشويق فعلاً لقدوم هاتف Oppo Reno رائد جديد مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وبطارية تدعم تقنية الشحن السريع Oppo Super VOOC التي توفر الشحن بقوة 50W. للآسف، نحن لا نعرف متى ستقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد المقبل، ولكن لا تتفاجأ في حالة إذا حدث ذلك في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.