LG تكشف رسميًا عن بروجكتوراتها الجديدة LG CineBeam 4K

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما يتطلع الكثيرون منا إلى إمتلاك تلفزيون كبير في منازلنا، فمن الممكن أن يكون سعر هذا النوع من التلفزيونات باهظًا بعض الشيء. هناك أيضًا مسألة المساحة، حيث قد لا تكون هناك بالضرورة مساحة كافية في منازلنا من أجل شاشة ضخمة. هذا هو المكان حيث تكون البروجكتورات مفيدة جدًا.
وذلك لأن أجهزة العرض الضوئية ( بروجكتورات ) يمكنها عرض المحتوى بأحجام مختلفة، مما يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على العثور على حجم الشاشة الذي يناسب إحتياجاتك. في الواقع، إذا كنت تحب فكرة البروجكتورات، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة LG كشفت للتو عن أحدث بروجكتوراتها من سلسلة LG CineBeam 4K، وواحد منها يمتاز بمدى قصير بينما يعتمد الآخر على LED.
كما ترون في الصور، فإن البروجكتور القصير المدى يعني أنه بدلاً من الأساليب التقليدية المتمثلة في تركيب البروجكتور في السقف، يمكن وضع هذا حرفيًا على الحائط حيث سيكون قادرًا على عرض المحتوى بحجم 90 بوصة، أو بحجم يصل إلى 120 بوصة عندما يتم إبعاده عن الحائط.
ووفقا لرئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة LG، السيد Jang Ik-hwan، فقد صرح بالقول : ” تتميز بروجكتورات 4K الجديدة بكونها متعددة الإستخدامات بما يكفي لتوفير أداء جيد في المنزل أو المكتب على حد سواء. مع الإبتكارات الجديدة التي ترفع من جودة الصورة وراحة المستخدم إلى مستوى جديد تمامًا، تعيد شركة LG تعريف البروجكتور الحديث وتستمر في دفع حدود ما هو ممكن “. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول الأسعار أو التوافر، ولكن من المتوقع أن تعرض لنا شركة LG هذه البروجكتورات الجديدة لأول مرة في معرض IFA 2019 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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