مع عودة الدراسة.. أبرز 7 هواتف ذكية تناسب الطلاب خلال عام 2019

مع بدء العام الدراسي الجديد في المنطقة العربية؛ يمكن للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية وتطبيقاتها أن تساعد الطلاب على التركيز وتبسيط المهام الدراسية وزيادة الإنتاجية.

نقدم لك اليوم قائمة بأهم الهواتف الذكية التي تناسب الطلاب لهذا العام ، وبالرغم من أن القائمة تضم بعض الهواتف الرائدة ذات الأسعار العالية مثل: آيفون، و(سامسونج جالاكسي نوت 10) Note 10، إلا أن معظم الهواتف الأخرى تتوافر بأسعار معقولة جدًا، وأداء مميز مثل: (آيفون 7)، و(بيكسل 3 إيه) Pixel 3A، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب بميزانية محدودة.

تتمتع بعض الهواتف أيضًا بميزات خاصة مثالية للإنتاجية أو الاسترخاء بعد الفصل الدراسي، مثل: (جالاكسي نوت) Note 9، و(ون بلس 7 برو) Oneplus 7 Pro، لذلك مهما كانت احتياجاتك فإن هذه الأجهزة ستساعدك على بدء العام الدراسي الجديد بأداء قوي.

ملاحظة: يجب الأخذ في الاعتبار أنه في هذا الوقت من العام؛ تقوم العديد من العلامات التجارية الكبرى بالإعلان عن الإصدارات الجديد من هواتفها، مثل آبل التي يُنتظر أن تُعلن عن هواتف آيفون الجديدة في حدثها المرتقب خلال أيام قليلة، وكذلك جوجل التي ستعلن خلال الشهر القادم عن سلسلة هواتف Pixel 4 الجديدة.

فيما يلي أبرز 7 هواتف ذكية تناسب الطلاب خلال عام 2019:

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1- هاتف iPhone XR:

يعتبر هاتف iPhone XR خيارًا مثاليًا للطلاب الذين يكون يومهم الدراسي طويلًا بعض الشيء، حيث يتميز بعمر البطارية الطويل مما يوفر عليك إجهاد البحث عن شاحن للهاتف وسط اليوم.

تتميز هواتف أيفون الثلاثة الأخيرة بعمر البطارية الطويل، ويتمتع هاتف iPhone XR بعمر بطارية مذهل وفقًا لمعظم الاختبارات فمتوسط عمر بطاريته يتراوح بين 15.5 إلى 16.5 ساعة على شحنة واحدة، وهو معدل رائع.

كما أنه يتمتع بالتصميم الأنيق، وتعدد الألوان، والشاشة الكبيرة بمقاس 6.1 بوصات، وبكثافة 326 بيكسل في البوصة الواحدة، ويتميز بالأداء السريع، والشحن اللاسلكي، وميزة التعرف على الوجه Face ID، بالإضافة إلى أنه يدعم الكاميرا نفسها الموجودة في هاتف iPhone XS.

إذا كنت تستطيع الانتظار حتى صدور إصدار آيفون الجديد iPhone 11، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضًا في أسعار هواتف آيفون المتوفرة حاليًا.

2- هاتف Galaxy S10E:

تعتبر هواتف سلسلة جالاكسي إس 10 من أفضل الهواتف الموجودة بالسوق، حيث تتمتع بالتصميم الأنيق الجديد الذي قدمته سامسونج هذا العام، والأداء القوي، وشاشة من نوع Dynamic AMOLED الجديدة من سامسونج التي تقدم دقة ألوان مذهلة، والمدمج بها الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليمنى.

أضف إلى ذلك البطارية ذات العمر الطويل، والتي تدعم الشحن اللاسلكي، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، والتي تتيح شحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيا من خلال الهاتف.

يضم هاتف Galaxy S10E كل هذه الميزات، ويتوافر بسعر 749 دولارًا ليكون أكثر ملائمة للميزانية.

3- هاتف Pixel 3a:

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نافست شركة جوجل في فئة الهواتف المتوسطة هذا العام من خلال هاتفا Pixel 3a XL وPixel 3a، اللذان يتمتعان بمواصفات ومزايا جيدة، مع الحفاظ على جودة الكاميرا نفسها التي تتميز بها سلسلة هواتف Pixel 3 الرائدة.

يقدم هاتف Pixel 3a أداءًا جيدًا بفضل المعالج Snapdragon 670 من كوالكوم ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، الذي تخلت عنه جوجل في سلسلة هواتف Pixel 3. ويتوفر بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

4- هاتف OnePlus 7 Pro:

يعتبر هاتف OnePlus 7 Pro من أهم الهواتف التي أُطلقت خلال عام 2019، حيث يأتي بمواصفات رائعة، منها: الأداء الفائق بفضل أحدث معالجات كوالكوم، وأسرعها Snapdragon 855، ودعم نظام التبريد السائل؛ والشاشة الكبيرة، كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

ولعل أهم ما يميز الهاتف دعم شاشته لمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، والكاميرا الأمامية المنبثقة، والمخفية ضمن هيكل الجهاز، فضلًا عن السعر المناسب، حيث يبدأ سعر الهاتف من 669 دولارًا فقط.

5- هاتف Galaxy Note 10:

يعتبر هاتف سامسونج (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10؛ هو أحدث هاتف في قائمتنا اليوم، كما أنه يعتبر خيارًا مثاليًا للطلاب بفضل الأداء القوي، والشاشة المذهلة، والميزات العديدة القوية، ولكنه خيار يتوقف على ميزانيتك.

يتميز الهاتف بالتصميم الفريد، والأداء القوي، وشاشة 6.3 بوصات، وثلاث كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة، والقلم الإلكتروني S-Pen المتطور الذي يدعم التعرف على الإيماءات، وكذلك عمر البطارية الطويل. ويتوافر بسعر 949 دولارًا.

6- هاتف iPhone 7:

أطلقت آبل هاتف (آيفون 7) iPhone 7 عام 2016، ولكنه لا يزال خيارًا قويًا لمحبي أجهزة آبل، كما أنه مناسب للميزانية، حيث يعتبر أرخص هاتف آيفون جديد يمكنك شرائه جديد الآن.

يتمتع الهاتف بالأداء الجديد، ويدعم ميزة مقاومة المياه، كما أن زر الرئيسية أكثر متانة، ومدمج به مستشعر لبصمة الإصبع، ويأتي الهاتف بكاميرا جيدة تدعم التركيز التلقائي مع مثبت الصورة البصري. ويتوفر الآن بسعر 449 دولارًا فقط، أي أقل من نصف سعر هاتف (آيفون إكس إس).

7- هاتف Galaxy Note 9:

على الرغم من أن هاتف Note 10 متاح بالفعل ويعتبر خيارًا مثاليًا، إلا أن (جالاكسي نوت 9) Galaxy Note 9 الذي أطلقته سامسونج العام الماضي لا يزال هاتفًا رائعًا، ويتمتع بمواصفات قوية، كما أنه أرخص في السعر، حيث تبيع المتاجر هاتف (Note 9) الآن بسعر يصل إلى 600 دولارِِ.

يضم هاتف جالاكسي نوت 9 شاشة كبيرة ومميزة، وسعة تخزين داخلية قابلة للتوسعة، وقلم S-Pen الذي يدعم الاتصال اللاسلكي، لذلك فهو مثالي لتدوين الملاحظات السريعة في الفصل أو تقديم العروض التقديمية Powerpoint، كما يتيح لك تشغيل التطبيقات والتحكم فيها عن بُعد، من الكاميرا والمعرض إلى العروض التقديمية، ومشغلات الموسيقى.