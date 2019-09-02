شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش هيخليك تتراجع.. تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعى لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعت مجموعة من الباحثين تطوير تطبيق للهواتف الذكية يعد الأول من نوعه يحمل اسم OnTrack، والذى يمكنه التنبؤ فى وقت مبكر عندما يحتمل أن يتراجع شخص ما عن خطته لإنقاص وزنه، حيث يعمل التطبيق على إبقاء المستخدم فى الطريق الصحيح لإنقاص الوزن.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فرغم أن تطبيقات إنقاص الوزن تعتبر شائعة بشكل استثنائى، لكن رغم ذلك ينجح عدد قليل جدًا من الأشخاص فى إنقاص الوزن والحفاظ على وزنهم حتى بمساعدة هذه التطبيقات، ويبدو أن الخلاصة هى أنه من الصعب للغاية البقاء فى خطة تخفيف الوزن.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يخططون لفقدان الوزن غالباً ما يعانون من هفوات، والتى يمكن أن تمنع فقدان الوزن الناجح أو حتى تؤدى إلى استعادة الوزن، وفقًا للدراسة المنشورة فى مجلة "الطب السلوكى الانتقالي"، حيث قيمت الدراسة فعالية التطبيق بين المشاركين فى برنامج إنقاص الوزن، والأفراد الذين يحاولون اتباع خطة منظمة لإدارة الوزن عبر الإنترنت من WW (المعروفة سابقًا باسم Weight Watchers) لمدة ثمانية أسابيع.

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ويستخدم OnTrack الأساليب الإحصائية المتقدمة - التعلم الآلى - للتعلم بمرور الوقت عن أنماط الأكل الفردية للمستخدم، وعلى وجه التحديد، يتعلم أنماطًا تنبؤيه للبقاء على خطة فقدان الوزن وأنماطًا تنبئ برغبة الشخص فى التخلى عن خطته لإنقاص الوزن، وعندما تكتشف الخوارزمية أن هناك هذا الخطر، فإنها ترسل رسالة تدريب خاصة تتوافق مع أسباب تعرض شخص ما للخطر.

فعلى سبيل المثال يمكن أن يتنبأ التطبيق بأن الشخص ما يأكل فى وقت متأخر من الليل بسبب الطعام المغرى، وقد أصبحت توقعات التطبيق أفضل بمرور الوقت، حيث يتعلم التطبيق الأنماط السلوكية للمستخدم.

وقال أحد الباحثين: "هذه الدراسة جزء من سلسلة من الأبحاث المكرسة لمساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر تقيدًا بوصفة غذائية، مما يؤدى إلى المزيد من فقدان الوزن الناجح".

وقد أظهرت النتائج أن الدراسة كانت ناجحة فى ثلاثة مجالات منفصلة، أولاً، أبلغ المشاركون عن مستويات عالية من الرضا عن التطبيق، ثانيًا، كان OnTrack ناجحًا فى التنبؤ بالنتائج، وأخيرًا، على مدار الدراسة، بلغ معدل إنقاص الوزن عند المشاركين بنسبة 3.13 فى المائة وانخفاضًا فى الهفوات غير المخطط لها.