ساعة Galaxy Watch Active 2 ستدعم مزايا جديدة مطلع 2020

أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile المتخصص بأخبار شركة سامسونج اليوم الاثنين بأن ساعة (جالاكسي ووتش أكتيف 2) Galaxy Watch Active 2 سوف تحصل على مزايا جديدة مطلع العام المقبل.

وكانت سامسونج قد أعلنت عن ساعتها الذكية الأحدث قبل أقل من شهر مع العديد من المزايا؛ بما في ذلك أنها أول ساعة ذكية من الشركة الكورية مع إطار حساس للمس، إذ يمكن للمستخدمين التنقل داخل واجهة المستخدم بمجرد سحب الأصبع حول الإطار.

وقالت سامسونج عند الإعلان عن (جالاكسي ووتش أكتيف 2): إن بعض المزايا لن تتوفر عند إطلاق الساعة في الأسواق في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، ومنها ميزة تخطيط القلب الكهربائي ECG، وميزة كشف السقوط، وأوضحت الشركة السبب وقتئذ بأن هاتين الميزتين لن تتوافرا في الساعة قبل الحصول على موافقة (هيئة العقاقير الفيدرالية) FDA الأمريكية.

ولكن موقع (سام موبايل) أكد اليوم أن الميزتين قادمتان إلى الساعة في شهر شباط/ فبراير القادم للمستخدمين في الولايات المتحدة. وأضاف الموقع أن ميزة كشف السقوط سوف تحصل على إطلاق أوسع من ميزة تخطيط القلب الكهربائي، وليس من الواضح متى تعتزم سامسونج طرح الميزة الأخيرة خارج الولايات المتحدة، إذ إن إطلاقها يتوقف على الموافقات التنظيمية المحلية.

وكانت سامسونج قد أكدت الشهر الماضي أنها تعتزم إطلاق ساعتها الذكية (جالاكسي ووتش أكتيف 2) في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري في الولايات المتحدة، ولكنها سوف تُطرح في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري في كوريا الجنوبية.

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يُشار إلى أن الساعة تأتي في إصدارين: 40 ميليمترًا؛ و 44 ميليمترًا مع شاشة دائرية من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED وبدقة 360×360 بيكسل وبقياس 1.2 بوصة لإصدار 40 ميليمترًا، و 1.4 بوصة لإصدار 44 ميليمترًا.

وتأتي الساعة أيضًا بإصدار ألومنيوم مع ثلاثة ألوان: الفضي، والأسود، والذهبي الوردي، وهي مزودة بأحزمة بلاستيكية، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان مماثلة بإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب الأحزمة الجلدية.

وتُصنف إصدارات الألمنيوم على أنها خفيفة الوزن بمعدل يتراوح من 26 إلى 30 جرامًا، مقارنةً بالفولاذ المقاوم للصدأ الفائق الجودة الذي يتراوح بين 37 إلى 44 جرامًا. وتتضمن جميع الإصدارات رقاقات Exynos 9110 من سامسونج، التي تعمل بتردد 1.15 جيجاهرتز، وتعمل الساعة بواسطة نظام التشغيل (تايزن) Tizen.

ويحتوي طراز 40 ميليمترًا على بطارية بسعة 247 ميلي أمبير/ ساعة مقابل بطارية بسعة 340 ميلي أمبير/ ساعة لطراز 44 ميليمترًا. ويتضمن طراز البلوتوث 5.0 القياسي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 768 ميجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 4 جيجابايت، في حين يتضمن طراز الجيل الرابع LTE ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1.5 جيجابايت، و 4 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

ويدعم كلا الطرازين تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC؛ وتقنية (واي فاي) 802.11n Wi-Fi؛ وأربعة أنواع من دعم خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS.

ويبدأ سعر إصدار البلوتوث من (جالاكسي ووتش أكتيف 2) بـ 280 دولارًا أمريكيًا لنسخة 40 ميليمترًا، و 300 دولارًا لنسخة 44 ميليمترًا.