تكنولوجيا: تسريب مواصفات Vivo NEX 3 بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينتظر العديد من الناس وصول هاتف Vivo NEX 3 خلال هذا الشهر مع إمكانات الجيل الخامس والحواف المنحنية بفارغ الصبر، وعلى الرغم من أن مواصفات هذا الهاتف كانت غامضة لفترة طويلة، إلا أنه قد تم تسريب صورة مؤخرًا عبر موقع Weibo تكشف عن جميع المواصفات الخاصة بهذا الهاتف.

فوفقًا لهذه الصورة المسربة، سيأتي الهاتف بشاشة كبيرة مع إعداد كاميرا ثلاثي ومعالج Snapdragon 855 Plus.

وعلى ما يبدو، فإن إعداد الكاميرا الثلاثي سوف يشمل كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرتين إضافيتين بدقة 13 ميجابكسل إحداهما واسعة الزاوية والأخرى عدسة مكبرة. وعلاوةً على ذلك، سياتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 ميجابكسل مع ذاكرة داخلية بسعة 512 ميجابكسل.

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سيحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط. أما بالنسبة للسعر، فمن المرجح أن يأتي الهاتف بسعر 700 دولار للإصدار العادي، أو 770 دولار لإصدار الجيل الخامس.

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