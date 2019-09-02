آبل تبدأ بإختبار نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، وفقا لأدلة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات التي إمدت لسنوات، فيبدو أن شركة آبل تعمل على نظارات الواقع المعزز الخاصة بها منذ فترة طويلة نسبيًا لدرجة أنه يتوقع البعض أن تشق هذه النظارات طريقها بالفعل إلى السوق في العام 2020. والآن، يبدو أنه تم إكتشاف المزيد من الأدلة التي تؤكد صحة ذلك.

هذا وفقا لتعليمات برمجية تم إكتشافها في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 13 من قبل موقع MacRumors. وبناءً على ما وجوده، فيبدو أن هناك تطبيقًا يُدعى STARTester يمكنه الدخول والخروج من وضع التثبيت على الرأس. هناك أيضًا تعليمات برمجية تشير إلى جود جهاز يحمل الإسم الرمزي ” Garta “، ويٌعتقد على نطاق واسع أن هذا الجهاز هو نظارات الواقع المعزز التي تطورها آبل.

الآن، يمكنك إنشاء التكهنات التي تريدها من هذه الإكتشافات الجديدة. بعد كل شيء، تقوم الشركة بإختبار المنتجات من وقت لآخر دون أن تصل إلى السوق. تُعتبر قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower في الواقع مثالاً جيدًا على ذلك، حيث أنه على الرغم من وجود علامات على خضوع المنتج للتطوير، إلا أنه تم إلغاؤه في النهاية.

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بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أيضًا تقرير سابق من موقع DigiTimes أشار إلى أن خوذة الواقع المعزز التابعة لشركة آبل قد تم إلغاؤها. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكننا نعتقد بأننا لن نسمع أي شيء رسمي عن نظارات الواقع المعزز هذه في أي وقت قريب.