- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق أول محرك بحث فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم 2 سبتمبر ذكرى إطلاق أول محرك بحث فى العالم، والذى كان يعرف بـ W3 Catalog وكان بمثابة محرك بحث ويب مبكر، حيث تم إصداره لأول مرة فى 2 سبتمبر 1993 من قبل المطور Oscar Nierstrasz فى جامعة جنيف، وقد تم إعطاء المحرك أولا اسم jughead، ولكن بعد ذلك أعيدت تسميته.
وقد استمر هذا المحرك فى العمل لمدة 3 سنوات تقريبا قبل ظهور محركات البحث الحديثة، وعلى عكس محركات البحث الأحدث، مثل Aliweb، الذى يفهرس الشبكة من خلال الزحف إلى محتوى موقع الويب المتاح، استخدم W3 Catalog حقيقة أن العديد من قوائم موارد الويب، والتى لم تكن قابلة للبحث فى ذلك الوقت كانت متاحة بالفعل.
لكن لسوء الحظ تم إغلاق W3 Catalog فى 8 ديسمبر 1996 بسبب مشاكل فنية ومالية فى دعمه.
الجدير بالذكر أنه بعد 3 أعوام ظهر محرك بحث جوجل وتحديدا فىعام 1996 كمشروع بحثى من قبل لارى بيدج وسيرجي برين الطالبين في جامعة ستانفورد، حيث يحتفل جوجل يوم 4 سبتمبر بعيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق أول محرك بحث فى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.