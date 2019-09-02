شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواقع إلكترونية استغلت ثغرة بالأيفون للتجسس على أقليات أسيوية مسلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة TechCrunch الأمريكية أن عددًا من المواقع الإلكترونية الخبيثة، التى استخدمت لاختراق هواتف أيفون على مدى عامين ماضيين، استهدفت بعض الأقليات الأسيوية المسلمة.

وبحسب التقرير فإن هذه المواقع الإلكترونية كانت جزءا من هجوم مدعوم من دولة ما، والتى لم يتم الكشف عنها بحسب التقرير، حيث تم تصميمها لاستهداف بعض الأقليات الأسيوية، وذلك كجزء من مساع حكومية لقمع الأقلية.

وكان باحثو جوجل كشفو مؤخرا عن عدد من المواقع الإلكترونية الخبيثة التى تستغل هواتف أيفون، إلا أنهم لم يكشفوا عن الثغرة سوى قبل أيام قليلة، حيث يرجح التقرير أن هذه المواقع كانت جزءا من حملة لاستهداف بعض الأقليات الأسيوية عن طريق إصابة هواتف أيفون بشفرة خبيثة عقب زيارة صفحات ويب معينة، ليتم تطبيق الثغرة الخبيثة على هواتف أيفون، مما يتيح للمهاجم وصول غير محدود له على هاتف الضحية، يمكنه من قراءة رسائل الضحية، وكلمات المرور، وتتبع الموقع الجغرافى فى الوقت الفعلى.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن شركة أبل أصلحت الثغرات فى الإصدار 12.1.4 من نظام التشغيل، وذلك عقب أيام قليلة من إبلاغها سرا بهذه الثغرة من قبل باحثى جوجل، فيما قالت جوجل: إن عدد زوار تلك المواقع الإلكترونية الخبيثة، فيما أشار تقرير آخر إلى أن المواقع الخبيثة أصابت أيضًا مستخدمين من غير الأقليات الأسيوية ممن دخل إلى هذه النطاقات الخبيثة عن غير قصد.