كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت شركة AMD نجاحًا كبيرًا من خلال المعالج الخاص بها Ryzen 5 3600، حيث اقتربت مبيعات المعالج هذا من التساوي مع مبيعات معالجات شركة إنتل، وهذا وفقًا لإحصائيات أحد تجار التجزئة الأوروبيين.
وحسبما ورد على موقع Reddit، أعلنت شركة Mindfactory الألمانية أن معالجات AMD حصلت على %78 من المبيعات في شهر أغسطس، وهذا يتساوى تقريبًا مع مبيعات إنتل باستثناء %22.
جدير بالذكر أن في الشهر الماضي، اكتسحت شركة AMD أيضًا عن طريق معالج Ryzen 7 3700X، ولكنه أصبح يحتل المرتبة الثانية الآن من حيث المبيعات الفردية للمعالجات، وحل محله معالج Ryzen 5 3600 والذي يأتي بالمرتبة الأولي. وفي الواقع، فإن معالج Ryzen 5 3600 حصل على مبيعات أكثر من جميع معالجات الجيل التاسع الخاصة بإنتل.
جدير بالذكر أيضًا أن AMD تعمل حاليًا على معالجات Ryzen 9 3950X و Ryzen 5 3500، كما انه من المتوقع أن نري معالجات Ryzen Threadripper 3000 القوية خلال عام 2019.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: AMD تستمر في التفوق بالمعالج Ryzen 5 3600 وتقترب من مبيعات إنتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.