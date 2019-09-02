الهاتف Realme Q سيكون مقاومًا للمياه، وقد يحمل شهادة الصلابة العسكرية MIL-STD-810G

فاطمة أيت طالب - دبي - الصور المسربة لعلبة الهاتف Realme Q القادم من شركة Realme لم تروي القصة كاملة، فهذا الهاتف سيكون أكثر من مجرد الهاتف Realme 5 Pro مع إسم مختلف. تُظهر الصور التشويقية أن الهاتف Realme Q سيحصل على تصميم أكثر صلابة مقارنة مع الهاتف Realme 5 Pro على الرغم من إحتفاظه بنفس المواصفات التقنية، بما في ذلك المعالج Snapdragon 712 والكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل.

يعد الهاتف Realme Q بالنجاة في إختبارات المياه الساخنة التي تبلغ درجة غليانها 100 درجة مئوية. يستلزم هذا أيضًا مقاومة الهاتف للمياه والغبار. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا إحدى الصور التشويقية الجديدة كذلك أن الهاتف Realme Q سيظل على قيد الحياة أثناء سقوطه من إرتفاع 1.8 متر، مما يلمح إلى أنه سيحصل على الشهادة العسكرية MIL-STD-810G.

Advertisements

وبالنسبة لبقية الصور التشويقية، فهي تؤكد لنا ما كنا نعرفه بالفعل مثل قدومه مع المعالج Snapdragon 712، ومع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، ومع تقنية الشحن السريع بقوة 20W. عمومًا، سنتأكد من كل شيء آخر عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme Q الجديد في اليوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل.