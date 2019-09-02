تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo NEX 3، وسيصل مع المعالج +SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن ننتظر بفارغ الصبر وصول الهاتف Vivo NEX 3 في هذا الشهر مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة الشلال المنحنية للغاية على مستوى الطرفين. ومع ذلك، كانت مواصفات هذا الهاتف نادرة، ولكن ليس بعد الآن لأنه تم اليوم تسريب ورقة المواصفات الكاملة لهذا الهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الورقة التي كشفت لنا أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Vivo سيضم ثلاث كاميرت في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل، وشاشة ضخمة، والمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

من المثير للإهتمام أن نرى نسخة 5G تملك نفس المواصفات إلى جانب مودم 5G مع العلم بأنها تمتاز أيضًا بنفس الحجم والوزن على الرغم من وجود إختلاف بسيط قدره 1 جرام، والذي سيكون غير ملحوظ من الناحية العملية نظرًا لأن الوزن الإجمالي للهاتف سيبلغ 218 جرام.

بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مما يوحي بأن هذا الهاتف سيضم أيضًا كاميرا مُقربة وكاميرا واسعة الزاوية. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد سيضم 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية.

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البطارية في الهاتف Vivo NEX 3 ستمتاز بسعة 4500mAh، وستدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في وقت سابق من هذا العام لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق.

إذا كان لنا أن نُخمن بناءً على ما نعرفه سابقًا عن الطريقة التي تُسعر بها شركة Vivo هواتفها الذكية، فنحن نعتقد بأن النسخة الأغلى من الهاتف Vivo NEX 3 ستُكلف 700 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 5G من هذا الهاتف 70 دولارًا إضافية.